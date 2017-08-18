Клопп: не вижу причин, по которым игроки хотели бы покинуть «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, комментируя интерес к полузащитнику Филиппе Коутиньо со стороны «Барселоны» отметил, что не видит причин, по которым его игроки хотели бы покинуть команду.
«Можете ли вы представить на минуту, что меня не интересуют проблемы «Барселоны»? Никогда не скажу, о чём я говорил с игроком. Но я думаю, что для каждого футболиста «Ливерпуль» — очень хороший клуб на данный момент.
У нас молодая команда, хороший сплав молодости и опыта, и мы на верном пути. Я думаю, мы избавились от ожиданий 20-летней давности и создали собственные ожидания. После прошлого сезона ожидания возросли.
Я позитивно смотрю на вещи, на проект. И я не вижу причин, по которым каждый игрок «Ливерпуля» хотел бы покинуть команду в данный момент», — цитирует Клоппа Goal.