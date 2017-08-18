Маттеус: при игровых концепциях Боша оборона «Боруссии» Д уязвима

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» и миланского «Интера» Лотар Маттеус раскритиковал игру дортмундской «Боруссии» в обороне. Не в последнюю очередь Маттеус связывает это с новым главным тренером команды Петером Бошем.
«У «Боруссии» новый главный тренер, который ещё не знаком с Бундеслигой. В частности, в обороне у него выступают слишком медлительные футболисты. При игровых концепциях Боша оборона «Боруссии» уязвима. Он использует прессинг на половине поля соперника, но этим его защита становится уязвимой», — цитирует Маттеуса Redaktionsnetzwerk Deutschland.
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