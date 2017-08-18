Защитник «Тулузы» Амьян: я не боюсь Неймара

Защитник «Тулузы» Кельвин Амьян в преддверии встречи с «ПСЖ» в 3-м туре Лиги 1, которая состоится в Париже 20 августа, поделился ожиданиями от противостояния с новичком парижан Неймаром.
«Неймар – определённо один из лучших игроков мира, я очень счастлив, что сыграю против него, но я его не боюсь. Я смотрел матч «ПСЖ» с «Генгамом» и знаю, как он играет. Мы постараемся как следует подготовиться к матчу тактически, а затем всё будет зависеть уже от нас. «ПСЖ» много атакует, так что у нас будут возможности на контратаках. Мы можем повторить результат прошлого года», — приводит слова Амьяна L'Équipe.fr.
В минувшем сезоне «Тулуза» в 7-м туре в домашнем матче нанесла «ПСЖ» поражение со счётом 2:0.
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