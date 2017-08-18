Роналду: я в ужасе от новостей из Барселоны

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду выразил сожаление в связи с терактом в Барселоне. Футболист сборной Португалии выразил также соболезнования семьям и близким погибших.
«Я в ужасе от новостей из Барселоны. Выражаю всю свою поддержу и солидарность семьям и друзьям жертв», — написал Роналду на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Ранее с аналогичным заявлением выступил форвард «Барселоны» Лионель Месси.
17 августа микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе улицы Рамбла. Власти подтвердили гибель 13 человек, более 50 пострадали.