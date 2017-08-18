Защитник «Вольфсбурга» Брукс, купленный за € 17 млн, выбыл из строя на 3 месяца

Защитник «Вольфсбурга» Джон Брукс, купленный нынешним летом у «Герты» за € 17 млн, пропустит старт сезона в немецкой Бундеслиге. 24-летний американец получил травму в матче 1-го раунда Кубка Германии с «Айнтрахт Нордерстедт» — 1:0, сообщает пресс-служба «Вольфсбурга».
В ходе обследования врачи диагностировали у Брукса разрыв сухожилий правого бедра. На восстановление футболисту потребуется не менее трёх месяцев.
Таким образом, Брукс не поможет своей команде минимум в 10 матчах сезона-2017/18. Календарь игр «Вольфсбурга» можно посмотреть на «Чемпионате».
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