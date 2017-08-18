Анчелотти: Мюллер в соответствующей форме, и он не будет играть на фланге

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти выразил доверие нападающему команды Томасу Мюллеру. Итальянский специалист подчеркнул, что рассчитывает на футболиста сборной Германии.
«Мюллер сейчас в соответствующей форме. Он верит в свои силы, что важно для нас. И Томас не будет играть на фланге. Я не вижу его в этом амплуа, как некоторые другие», — цитирует Анчелотти интернет-издание Sport1.
Относительно своих ожиданий в новом сезоне Анчелотти сказал: «Состав нашей команды укомплектован. И я ряд своему второму сезону у руля «Баварии». Однако нам придётся нелегко. Мы хотим, можем и должны сыграть лучше, чем в последнем сезоне».
В минувшем сезоне немецкий гранд одержал победу в Бундеслиге, но не смог добиться победы в розыгрышах Кубка Германии и Лиги чемпионов.