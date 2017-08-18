Полузащитник «Халл Сити» Хенриксен выбыл из строя на 4-6 недель

Очередной футболист «Халл Сити» угодил в лазарет. Им стал норвежский полузащитник Маркус Хенриксен, сообщает пресс-служба английской команды.
Норвежец получил травму в матче 3-го тура Чемпионшипа с «Вулверхэмптоном» (2:3). Футболист провёл на поле все 90 минут, а после игры врачи диагностировали у Маркуса Хенриксена повреждение ноги.
На восстановление 25-летнему полузащитнику потребуется от четырёх до шести недель. В текущем сезоне Хенриксен все три матча провёл в основном составе, без замен.
Ранее в лазарет до конца года угодил нападающий Абель Эрнандес.
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