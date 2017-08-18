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Полузащитник «Халл Сити» Хенриксен выбыл из строя на 4-6 недель

18 августа 2017, пятница. 11:09 Футбол

Очередной футболист «Халл Сити» угодил в лазарет. Им стал норвежский полузащитник Маркус Хенриксен, сообщает пресс-служба английской команды.

Норвежец получил травму в матче 3-го тура Чемпионшипа с «Вулверхэмптоном» (2:3). Футболист провёл на поле все 90 минут, а после игры врачи диагностировали у Маркуса Хенриксена повреждение ноги.

На восстановление 25-летнему полузащитнику потребуется от четырёх до шести недель. В текущем сезоне Хенриксен все три матча провёл в основном составе, без замен.

Ранее в лазарет до конца года угодил нападающий Абель Эрнандес.

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Источник: Сайт "Халл Сити" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
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