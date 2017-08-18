Местре: об уходе Неймара знали игроки, а я не раскаиваюсь в своих словах

Вице-президент «Барселоны» по спортивным проектам Хорди Местре прокомментировал переход нападающего Неймара в «ПСЖ». До этого Местре говорил, что уверен на 200%, что Неймар не покинет каталонский клуб.
«Я не раскаиваюсь в своих словах. Позади был сезон, в котором было много комментариев об игроке. В тот момент я действительно так думал. Но у нас появились сомнения, когда мы поняли, что Неймар ничего не говорит, несмотря на то что мы задавали ему вопросы. Об уходе Неймара знали игроки, присутствовавшие на свадьбе Месси. И это одно дело. Однако они не решают вопросов с контрактами и их пролонгацией. И я сказал о своей уверенности, поскольку на тот момент не было никакой информации о его уходе», — цитирует Местре Marca.
Неймар перешёл в «ПСЖ» за € 222 млн.