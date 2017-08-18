«Валенсия» и «Интер» договорились об обмене Канселу на Кондогбиа

«Валенсия» и «Интер» в ближайшее время могут осуществить обмен игроками. В Италию отправится защитник «летучих мышей» Жоау Канселу, а в Испанию проследует полузащитник Жоффрей Кондогбиа, сообщает La Gazetta dello Sport.
При этом оба футболиста будут выступать в новых командах на правах аренды, а «Валенсия» и «Интер» в конце сезона будут иметь возможность выкупить их за € 25 млн.
Ранее сообщалось, что защитником «Валенсии» Эсекьелем Гараем интересовался московский «Спартак», но москвичей не устроила цена, которую запросили испанцы.
«Спартак» не стал доплачивать € 2 млн за Гарая и вышел из переговоров