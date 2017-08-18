Заммер считает, что ценности «Боруссии» Д под угрозой из-за Усмана Дембеле

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер в очередной раз выразил озабоченность в связи с ситуацией нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле. 20-летний футболист хочет перейти в «Барселону» и ради этого готов нарушать контракт.
«Самые сильные стороны клуба – тёплые взаимоотношения, чувство солидарности и репутация — находятся в опасности. И то, что делала «Боруссия» до сих пор, потрясает. Я говорю совершенно однозначно: не могу понять никого, кто относится с пониманием к игроку, не являющемуся на тренировки. Этот случай – нечто новое, и я самым решительным образом осуждаю всё это. Но хотелось бы высказать слова похвалы в адрес исполнительного директора клуба Ханс-Йоахима Ватцке за его поведение в такой сложной ситуации», — цитирует Заммера интернет-издание Die Welt.
Ранее Дембеле был отстранён немецким клубом от тренировок за отсутствие на одном из занятий, после чего стало известно, что игрок намерен оставаться во Франции, пока его переход в «Барселону» не будет оформлен.