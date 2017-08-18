Маркин: сведений о задержании болельщиков ЦСКА после матча со «Спартаком» нет

Руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин опроверг информацию о том, что после матча ЦСКА – «Спартак» за использование пиротехники было задержано семь болельщиков «армейцев».
«У меня сведений о том, что болельщики ЦСКА были задержаны после матча со «Спартаком», нет. Какие-то неизвестные источники выдают информацию об этом, пусть они её и комментируют. До матча «Зенит» — «Спартак» определённые эксцессы были, одного спартаковского болельщика задержали за то, что он нанёс увечья. А что было на дерби в Москве, у меня информации нет», — сказал Маркин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин также отметил, что не обладает информацией по этому случаю. «Мы обзванивали и ЦСКА, и „Спартак“ — у них подобной информации на данный момент нет», — заявил он.