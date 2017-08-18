Григорян: класс игроков «Арарата» должен сказаться в матче с «Энергомашем»

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 5-го тура ПФЛ с «Энергомашем», который состоится сегодня, 18 августа.
«Мне приходилось много раз приезжать в Белгород, ещё когда в первенстве ФНЛ выступал «Салют». Здесь любой команде всегда непросто, потому что местные ребята играют с полной самоотдачей, как мы говорим, с ярко выраженными бойцовскими качествами. К тому же в Белгороде очень любят свой клуб, и сегодня мы ожидаем полный стадион, так что все, кто выйдет на поле, будут биться. Игра точно не станет лёгкой для нас, но в любом случае должен сказаться класс наших игроков. Мы намерены взять три очка, собственно, так же, как и везде», — цитирует Григоряна пресс-служба клуба.
Начало матча «Энергомаш» — «Арарат» — в 19:00 мск.