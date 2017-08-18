Маркос Льоренте может покинуть «Реал» из-за высокой конкуренции

Полузащитник мадридского «Реала» Маркос Льоренте может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает AS.
Согласно информации источника, это в первую очередь обусловлено игрой хорватского хавбека «Королевского клуба» Матео Ковачича. Ранее испанские СМИ передавали, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес склонялись к тому, чтобы выставить Ковачича на трансфер. Однако игра хорвата в последних матчах заставила Зидана и Переса пересмотреть свою позицию.
Льоренте последний сезон провёл на правах аренды в «Алавесе» и вернулся в «Реал» с надеждой быть первой заменой Карлосу Касемиро. В услугах Льоренте заинтересован не один клуб, и в частности «Севилья». «Реал» в свою очередь изначально рассматривает возможность аренды игрока в другой клуб.