Слуцкий: «КПР» — опасный соперник, но в Чемпионшипе никогда не будет лёгких игр

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 4-го тура Чемпионшипа с «Куинз Парк Рейнджерс». К выездному поединку «тигры» подходят без двух игроков основы Абеля Эрнандеса и Маркуса Хенриксена.
«Очень тяжело, когда ты теряешь лучшего игрока команды. Я разочарован в связи с повреждением Абеля. Был вчера у него дома, поговорил с ним. Надеюсь, он вернётся в феврале.
Маркус Хенриксен будет отсутствовать 4-6 недель из-за травмы ноги. Но жизнь продолжается. Готовимся к матчу с теми футболистами, которые есть у нас. Каждый, кто сыграет в субботу, понимает наши принципы. Всё внимание направлено на команду и футболистов, которые могут сыграть завтра.
«КПР» — это опасная команда, особенно у себя дома, но в Чемпионшипе никогда не будет лёгких матчей. Нас ожидает жёсткая игра, исход которой могут решить один или два ключевых момента.
В команде хорошая атмосфера, мы сосредоточены и готовы играть завтра. Кевин Стюарт, которого приобрели летом, доступен для матча с «КПР», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Халл Сити».
Матч «Куинз Парк Рейнджерс» — «Халл Сити» состоится завтра, 19 августа. Начало – в 17:00 мск.