«Вест Бромвич» официально отклонил предложение «МС» по Эвансу

Защитник «Вест Бромвич Альбион» Джонни Эванс не покинет команду нынешним летом. В услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Сити», но «дрозды» не намерены продавать игрока, рассказал наставник «Вест Бромвича» Тони Пьюлис.
«Мы отклонили предложение по Джонни. Сегодня ему предстоит пройти медицинское обследование из-за его проблем с подколенным сухожилием. Клуб не хочет и не нуждается в том, чтобы продавать Эванса. Это должно быть очень хорошее предложение. Джонни всё понимает и счастлив находиться в команде. Он является одним из лучших наших футболистов», — цитирует Пьюлиса пресс-служба клуба.
«Манчестер Сити» хочет купить у «Вест Бромвича» экс-защитника «МЮ» Эванса