Экс-игрок «Краснодара» Налдо: в России другой футбол, суровая зима, тяжёлый язык

Бывший защитник «Краснодара» Налдо, перешедший нынешним летом в «Эспаньол», поблагодарил болельщиков российского клуба, а также назвал лучший и худший день в «Краснодаре».
«Мне хотелось бы по-человечески поблагодарить болельщиков «Краснодара». Жизнь состоит из циклов, и мой этап в России был отличным: я встретил новых друзей и прибавил в технике и тактике. «Краснодар» стал важным периодом в моей карьере. Ухожу с чувством выполненного долга и желаю клубу большого успеха.
Лучший и худший день в «Краснодаре»? Мы пробились 1/8 финала Лиги Европы. Это был действительно счастливый момент. Исторический для клуба! Ну а тяжелее всего пришлось с адаптаций: другой футбол, суровая зима, тяжёлый язык», — рассказал Налдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Налдо стал футболистом «Краснодара» летом 2016 года, перейдя в стан «быков» из лиссабонского «Спортинга». В активе Налдо 24 матча в составе «горожан» и два гола.