Панов: когда Радимов открывает рот, то с его стороны несётся бред

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов ответил экс-партнёру по петербургской команде Владиславу Радимову, который в одном из интервью обрушился на него с критикой.
В частности, Радимов о возвращении Панова в «Зенит» в 2006 году сказал: «Как футболист же он к тому времени весь „вышел“. Потому он фактически просто так получал большие деньги. Сидел на „банке“, на тренировки с во-о-от таким пузом выходил. Это уже не футболист был, а колобок. В 2006 году играем со „Спартаком“ в Москве, за пять минут до конца выходит Панов. На 93-й минуте не побежал за „своим“ защитником, тот сделал пас Быстрову и – решающий гол нам. После этого ребята подошли к Адвокату и попросили Панова больше никогда не ставить. Мы бьёмся-бьёмся, а этот колобок позволяет себе не работать на поле».
Панов ответил Радимову в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
«Мы с Радимовым одногодки, кстати. Помню, когда я вернулся в школу «Зенита», то его «Смена» нас больше не обыгрывала и не становилась чемпионом. Может, обижен до сих пор?!
Мне кажется, что когда Радимов вообще открывает рот, то с его стороны несётся бред. И вы просто почитайте новости о том, что он вытворял в Петербурге. Хотя с одним соглашусь: Петербург меня расслабил, я немножко поплыл по отношению к себе. Видел недоверие Адвоката и тренировался без энтузиазма. И поэтому считаю, что денег, которые мне платили, я не заслуживал.
Сколько платили, не имею права говорить, но не так много. Миллион? Ха-ха-ха. Намного меньше. Трансфер сам стоил 400 тыс. евро. Но я ведь и закончил сразу, не стал сидеть на лавке, как тот же Радимов. Спросите, что он делал в последний год в команде? Или в «Зените-2», где его, видите ли, что-то не устраивало? Да сидел за зарплату. А сейчас его выкинули и оттуда. Сидит теперь каким-то координатором, ничего не решает. Такие, как он, всегда на подхвате. Но себя надо уважать», — сказал Панов.