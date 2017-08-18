Паулиньо: считаю, что соответствую стилю «Барселоны»

Новый полузащитник «Барселоны» Паулиньо считает, что со своими игровыми качествами подходит философии игры каталонского клуба. Ранее сообщалось, что чиновники конфедерации футбола Бразилии не советовали «Барселоне» приобретать игрока у китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд», считая, что он не соответствует стилю игры сине-гранатовых.
«Я считаю, что соответствую стилю «Барселоны». Я затратил столько усилий для перехода в этот клуб благодаря тому, что считал себя способным играть здесь. Я адаптируюсь к философии игры команды, которая способна выиграть все матчи», — приводит слова Паулиньо Marca.