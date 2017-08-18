Асенсио: Роналду становится опаснее, когда ранен. Пусть будут осторожны

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио не поскупился на похвалу в адрес нападающего команды Криштиану Роналду. Кроме того Асенсио обратился к вопросу удаления португальского футболиста в первом матче розыгрыша Суперкубка Испании.
«Криш – настоящий феномен и один из самых сильных людей, с которыми я встречался. И пусть об этом никто не забывает. Роналду – наш третий капитан, чем мы гордимся. Санкции против него относятся и ко всем нам, поскольку мы надолго теряем лучшего в мире игрока. Изначально было ясно, что Роналду не оскорблял судью, и здесь нечто должно измениться. Но пусть будут осторожны с Роналду: когда он ранен, то становится опаснее», — цитирует Асенсио ABC.
Роналду был дисквалифицирован на пять матчей за своё поведение в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», который состоялся 13 августа на «Камп Ноу» и завершился победой «Реала» со счётом 3:1. Во время празднования своего гола Роналду снял футболку, за что получил первую жёлтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил второе предупреждение за симуляцию и был удалён с поля. При этом форвард толкнул арбитра в спину.