Получивший российское гражданство велогонщик Перкинс посетил базу «Зенита»

Двукратный чемпион мира по велотреку Шейн Перкинс, получивший 17 августа российское гражданство благодаря указу президента РФ Владимира Путина, посетил тренировочную базу питерского «Зенита», где пообщался с футболистами, сообщает пресс-служба клуба.
Перкинс становился чемпионом мира в 2011 (кейрин) и 2012 (командный спринт) годах, а в 2012 году в Лондоне также завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр. Перкинс уже выступал на чемпионате России по велотреку в составе сборной Москвы и занял первое место в командном спринте.
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