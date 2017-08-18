Панов: «Спартаку» не хватает Левандовского. Если не Роберт, тогда Смолов

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, поддерживающий в настоящее время «Спартак» и вступивший недавно во «Фратрию», поделился мнением, чего сейчас не хватает красно-белым. После шести туров нового сезона РФПЛ «Спартак» имеет в активе 8 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.
«Чего сейчас не хватает «Спартаку»? Роберта Левандовского. Это игрок, которым я не перестаю восхищаться. Он в любом клубе будет забивать голы. Два метра ростом, бежит, идеальный футболист. Идеальный наконечник.
Левандовски в «Спартак» не поедет? Тогда Смолов. Я бы очень хотел, чтобы Федя заиграл в «Спартаке». Он вообще единственный, кто сейчас готов к Европе. Тем более русский, по лимиту подходит», — сказал Панов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.