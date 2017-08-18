Семи фанатам ЦСКА вынесли запрет на посещение футбольных матчей до четырёх лет

Глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин поделился новой информацией о болельщиках ЦСКА, которых действительно задержали после матча со «Спартаком» и привлекли к административной ответственности.
«У нас появилась новая информация, касающаяся болельщиков ЦСКА. Семь человек действительно были привлечены к административной ответственности. Всем рекомендую серьёзно не относиться к анонимным источникам. Если человек говорит правду, то ему скрывать нечего и он не будет прятаться», — сказал Маркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил, что задержанные болельщики получили запрет на посещение матчей на срок до четырёх лет, а также были арестованы на пятеро суток.
«Пять из них получили запрет на посещение матчей от двух до трёх лет, двое — на четыре года, а также пять суток ареста за нарушение правил поведения», — сообщил он.