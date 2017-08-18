Самый богатый человек Африки, желающий купить «Арсенал», хочет уволить Венгера

Самый богатый человек Африки Алико Данготе, который давно хочет купить лондонский «Арсенал», рассказал, что сделал бы в первую очередь, стань он владельцем английской команды. Чистый капитал Данготе составляет $ 11,1 млрд.
«Первое, что бы я изменил, – тренер. Венгер проделал хорошую работу, но кто-то ещё должен испытать свою удачу», — цитирует Данготе Bloomberg.
Напомним, что нынешним летом 67-летний Арсен Венгер продлил контракт с «Арсеналом» на два года. Лондонским клубом французский специалист руководит на протяжении 21 года.
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