Матич: определённо «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб, в котором я играл

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич, который перешёл в манкунианский клуб из «Челси», считает свою команду самой большой из тех, в которых он играл. На протяжении карьеры 29-летний футболист выступал за сербскую «Колубару», словакский «Кошице», «Челси», «Витесс» и «Бенфику».
«Определённо это так. Все знают, что такое «Манчестер Юнайтед». Когда вы говорите об этом, всё иначе. «Челси» также большой клуб, «Бенфика» — самый большой клуб в Португалии, но «Манчестер Юнайтед» есть «Манчестер Юнайтед».
Когда я приехал, сразу почувствовал поддержку людей вокруг. После каждой тренировки болельщики ждут вас, чтобы сфотографироваться, получить автограф. Поэтому я считаю, что это один из самых больших клубов в мире. Возможно, есть команды, похожие на «МЮ», но «Манчестер Юнайтед» остаётся одним из самых больших», — цитирует Матича Goal.