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Рыбусь: моя самая яркая игра против «Спартака» – за «Легию»

18 августа 2017, пятница. 13:35 Футбол

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь рассказал о предстоящем матче со «Спартаком», самой памятной игре с красно-белыми и желании забить красно-белым в свой день рождения.

«Для меня каждый соперник принципиальный: так меня воспитали. Плюс если не по России, то по Польше я знаю, что такое дерби. И прекрасно понимаю, как это важно для болельщиков! Мы сделаем всё, чтобы реабилитироваться за последнюю неудачную игру и порадовать наших фанатов.

Самая яркая игра против «Спартака» – за «Легию». Играли в «Лужниках». В Польше в нас особо никто не верил, говорили, проиграем 0:5. В итоге «Спартак» забил два гола в начале встречи, мы сравняли к перерыву и сумели забить ещё один в концовке! Сумасшедший матч!

У «Спартака» много сильных игроков. Выделю, наверное, Промеса: это футболист, который может создавать опасные моменты не только за счёт командной работы, но также индивидуальными действиями. Ещё Фернандо, Луис Адриано. С ними надо играть особенно внимательно.

За счёт чего можем выиграть? За счёт дисциплины в первую очередь. Плюс мы можем переиграть их тактически или воспользовавшись ошибками соперника. У нас достаточно боевая команда, мы должны навязать агрессивный футбол и использовать свои моменты.

Я смотрел игру «Спартака» против ЦСКА, там с моей стороны у них играл Петкович. Не знаю, выпустит тренер его или Ещенко, против которого я играл неоднократно, но думаю, что справлюсь с обоими.

Кстати, один раз я уже играл в Москве в день рождения. Против «Динамо». Мы тогда выиграли 2:1, а я сделал дубль! Время продолжать традиции», — цитирует Рыбуся пресс-служба «Локомотива».

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 19 августа. Начало – в 17:30 мск.

Массаж Промеса, появление Зобнина, ухмылка Реброва. Фото тренировки «Спартака»
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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Легия ФК Локомотив ФК Спартак Мацей Рыбусь
Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
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