Заммер: считаю, что состав «Баварии» укомплектован отлично

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне. Заммер отметил, что многого ждёт от подопечных Карло Анчелотти.
«Я считаю, что состав «Баварии» укомплектован отлично. В лице Нойера и Мюллера у команды есть прочный фундамент. Роббен и Рибери, как раньше, являются игроками мирового класса. Но им нужна конкуренция, чтобы до конца сезона быть в соответствующей форме. Я полностью верю в команду. «Бавария» ныне способна решать сложности лучше, чем в последнем сезоне», — приводит слова Заммера Die Welt.
Анчелотти: Мюллер в соответствующей форме, и он не будет играть на фланге