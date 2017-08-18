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Симеоне: я не сторонник абсолютной идеи, нужно исходить из реалий

18 августа 2017, пятница. 13:54 Футбол

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подчеркнул, что игровые концепции, исповедуемые им, вовсе не являются для него навязчивой идеей. Многие считают, что столичная команда под руководством аргентинского специалиста демонстрирует чересчур прагматичную игру, лишённую футбольной эстетики.

«Я себя ни к чему не привязываю и всегда ищу наилучшие решения. И я не сторонник абсолютной идеи. Нужно исходить из реалий. У нас команда, обладающая игровой дисциплиной и знающая, как играть», — приводит слова Симеоне Marca.

Симеоне: «Атлетико» сохранил основу своей философии игры
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
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