Симеоне: я не сторонник абсолютной идеи, нужно исходить из реалий

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подчеркнул, что игровые концепции, исповедуемые им, вовсе не являются для него навязчивой идеей. Многие считают, что столичная команда под руководством аргентинского специалиста демонстрирует чересчур прагматичную игру, лишённую футбольной эстетики.
«Я себя ни к чему не привязываю и всегда ищу наилучшие решения. И я не сторонник абсолютной идеи. Нужно исходить из реалий. У нас команда, обладающая игровой дисциплиной и знающая, как играть», — приводит слова Симеоне Marca.
Симеоне: «Атлетико» сохранил основу своей философии игры