Симеоне: руководство «Атлетико» приложило усилия, чтобы удержать важных игроков

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 1-го тура Ла Лиги с «Жироной», а также поблагодарил руководство клуба за то, что сохранило ведущих футболистов.
«Вчера был непростой день для всех. Мы выражаем соболезнования и опечалены произошедшим в Барселоне.
Мы находимся в преддверии старта нового сезона, присутствует волнение, но и энтузиазм, смирение и желание добиться хорошего результата. По прошлому сезону знаем, что будет тяжело, но сегодня я чувствую радость, как это бывает со всеми тренерами. Руководство клуба приложило огромное усилие, чтобы удержать важных для нас игроков. Хорошая новость в том, что мы знаем, чего хотим.
Нам предстоит играть против «Жироны», у которой есть чёткое представление о футболе. Команда, которая всегда старается конкурировать. «Атлетико» постарается взять игру под свой контроль. Нужно сыграть со смирением, энтузиазмом и страстью», — цитирует Симеоне пресс-служба клуба.
Матч «Жирона» — «Атлетико» состоится завтра, 19 августа. Начало – в 21:15 мск.