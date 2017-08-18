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«Селтик» продлил контракт с полузащитником Армстронгом до 2019 года

18 августа 2017, пятница. 14:35 Футбол

«Селтик» объявил о подписании нового двухлетнего соглашения с полузащитником Стюартом Армстронгом, которое рассчитано до 2019 года, сообщает официальный сайт шотландского клуба.

Армстронг перебрался в «Селтик» в 2015 году из «Данди Юнайтед», в котором началась его профессиональная карьера. За «Селтик» Стюарт провёл в чемпионате Шотландии 71 матч, в которых забил 20 голов. Всего на его счету 112 матчей и 25 голов за «кельтов». В составе команды он трижды становился чемпионом Шотландии и по разу завоёвывал Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги.

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Источник: Официальный сайт ФК "Селтик" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
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