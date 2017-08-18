«Селтик» продлил контракт с полузащитником Армстронгом до 2019 года

«Селтик» объявил о подписании нового двухлетнего соглашения с полузащитником Стюартом Армстронгом, которое рассчитано до 2019 года, сообщает официальный сайт шотландского клуба.
Армстронг перебрался в «Селтик» в 2015 году из «Данди Юнайтед», в котором началась его профессиональная карьера. За «Селтик» Стюарт провёл в чемпионате Шотландии 71 матч, в которых забил 20 голов. Всего на его счету 112 матчей и 25 голов за «кельтов». В составе команды он трижды становился чемпионом Шотландии и по разу завоёвывал Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги.
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