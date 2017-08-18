Впервые в ЛЕ в составе «Краснодара» сыграли три воспитанника клубной академии

Сразу три воспитанника академии «Краснодара» впервые приняли участие в матче Лиги Европы. Речь идёт об Иване Игнатьеве, Илье Жигулёве и Магомеде-Шапи Сулейманове. Все трое появились на поле в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (3:2).
Иван Игнатьев начал встречу с сербским клубом в основном составе. На 66-й минуте нападающего заменил Фёдор Смолов. Полузащитника Илья Жигулёв вышел на 70-й минуте, заняв место Павла Мамаева, а форвард Магомед-Шапи Сулейманов на 78-й минуте заменил Виктора Классона.
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