«Спартак» заинтересовался защитником «Ромы» Жуаном Жесусом, сообщает Transfermarketweb. По информации источника, красно-белые обратили внимание на бразильского футболиста после того, как не сумели договориться о переходе защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая. Предполагается, что «Рома» может согласиться продать Жесуса примерно за € 10 млн.
Основная позиция Жесуса — центральный защитник, но он может сыграть в защите и слева. В активе 26-летнего футболиста четыре матча за сборную Бразилии.
В составе «Ромы» Жесус принял участие в 33 матчах. До этого он выступал за «Интер», за который сыграл в 142 матчах и забил 1 гол.