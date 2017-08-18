Зинченко: «МС» и «Наполи» ведут переговоры, но я хочу остаться в Манчестере

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своём будущем в «Манчестер Сити» и опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что Олег Ерёмин является его агентом. Ранее посредник в одном из интервью рассказал, что Зинченко хочет остаться в «Манчестер Сити».
«У меня никогда не было агента Олега Ерёмина, поэтому нет смысла комментировать его слова.
На данный момент между «Наполи» и «Манчестер Сити» идут переговоры, но больше я ничего сказать не могу. Сейчас я нахожусь в расположении «Сити» и полностью сосредоточен на этой команде. Моё будущее будет зависеть от главного тренера, от того, насколько я вхожу в его планы. Пока подобных разговоров не было, обсуждали только то, что касается работы. Сам же я, конечно, хочу остаться в «Манчестер Сити», но, повторюсь, последнее слово будет за главным тренером. Я его приму, и мы найдём золотую середину", — сказал Зинченко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.