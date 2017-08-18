«Айнтрахт» объявил о переходе Кевина-Принса Боатенга

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг, который накануне покинул «Лас-Пальмас», на правах свободного агента перешёл в «Айнтрахт» из Франкфурта. Футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт.
Договор с 30-летним полузащитником подписан до 30 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба «Айнтрахта».
«Я с нетерпением жду захватывающей борьбы. Лига как никогда сбалансированная. Хочу поскорее присоединиться к новым одноклубникам и помочь бороться за каждое очко», — сказал Боатенг.
За «Лас-Пальмас» Кевин-Принс выступал с 2016 года. В минувшем сезоне он провёл 28 матчей в чемпионате Испании (из них 25 в стартовом составе), забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.
Боатенг подпишет с «Айнтрахтом» трёхлетний контракт после прохождения медосмотра