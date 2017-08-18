Лебедев предложил публиковать сведения о доходах судей РФПЛ

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев рассказал, что направил обращение к Виталию Мутко с инициативой введения системы публичной отчётности о доходах и имуществе судей РФПЛ.
«В последнее время мы слышим очень много обвинений в том, что российские арбитры коррумпированы, зачастую ведут себя предвзято и подсуживают. Я считаю, что нужно избавить судейское сообщество от подобных обвинений, и публичное декларирование доходов всех судей, задействованных на матчах РФПЛ, может в этом помочь. Система будет напоминать то, как это делают чиновники, депутаты и все остальные. Информация о доходах будет доступна для всех. Это станет доказательством того, что судьи живут на свои реальные доходы.
Подобная мысль у меня возникла не так давно: когда мы вносили поправки в устав по изменению численного и качественного состава исполкома. Тема сверхзарплат футболистов, тренеров, игроков очень обсуждаема в нашем обществе. Так могут и до исполкома добраться, потому что там работают далеко не бедные люди. Поэтому хочется, чтобы на ближайшей конференции РФС сам вышел с инициативой публичного декларирования доходов судей, дабы снять все обвинения в их сторону. Эта была бы хорошая мера по снятию всех вопросов финансовой непрозрачности российского футбола», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.