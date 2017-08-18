Пашалич — о матче «Спартака» с «Локомотивом»: будет тяжёлая игра, битва

22-летний хорватский полузащитник Марио Пашалич, перешедший в «Спартак» из «Челси» на правах аренды, поделился ожиданиями от ближайшего матча с «Локомотивом».
«Мой друг по сборной Чорлука играет в этом клубе. Я видел игру за Суперкубок. За несколько дней до матча узнал о том, что мной интересуются красно-белые, и решил посмотреть встречу.
В субботу будет тяжёлая игра, битва. Но если будем отдаваться на 100%, выиграем. Нам очень нужна победа. Мечтаем порадовать своих болельщиков.
Как узнал об интересе «Спартака»? Сначала мне сказал агент. А затем позвонил Массимо Каррера. После разговора с ним решил, что хотел бы попробовать себя в «Спартаке». Я также общался с Антонио Конте. Он сказал, что это хороший шанс для меня, что смогу постоянно выходить на поле и совершенствовать игру.
После того как подписал контракт с красно-белыми, болельщики прислали мне много сообщений в социальных сетях. Благодарю их за поддержку. Безмерно приятно. Хочу сказать, что буду защищать цвета «Спартака» сердцем», — отметил Пашалич.