С московского «Динамо» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Как стало известно «Чемпионату», палата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла с московского «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов. Бело-голубые воспользуются этим, чтобы дозаявить арендованного у «Зенита» полузащитника Ибрагима Цаллагова. 26-летний футболист буде выступать за бело-голубых до конца сезона-2017/18.
Напомним, что запрет был наложен после обращения Яна М`Вила, два года назад тренировавшегося с клубом на протяжении несколько месяцев, но так и не подписавшего с ним контракт.
Цаллагов: понимал, что в «Зените» я не буду играть столько, сколько хотелось