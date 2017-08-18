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Диего Коста: «Атлетико» не в состоянии заплатить сумму, которую хочет «Челси»

18 августа 2017, пятница. 16:06 Футбол

Нападающий «Челси» Диего Коста сообщил, что лондонский клуб требует от мадридского «Атлетико» за его трансфер сумму, которую испанцы не в состоянии заплатить.

«Я дал понять, что хочу играть в «Атлетико». Но если «Атлетико» и «Челси» не придут к согласию, а «Атлетико» не сделает попытку меня заполучить, я не буду хотеть выступать в клубе, который не собирается даже попытаться подписать со мной контракт. Я знаю, что «Атлетико» попытается, но, если речь продолжит идти о сумме, которую хочет «Челси», мой трансфер будет невозможен. Я знаю только, что «Атлетико» хочет предложить «Челси» даже больше, чем лондонцы заплатили за меня до этого. Я не знаю, сколько хочет «Челси», но мой агент сказал, что это сумма, которая «Атлетико» не по плечам», — приводит слова Косты ESPN Brasil.

Ранее сообщалось, что «Челси» может подать против Косты судебный иск. В настоящее время Коста пребывает в Бразилии, где ожидает своего трансфера в «Атлетико». Ранее «Челси» направил игроку требование вернуться в Лондон, чтобы начать тренировки. Мятежный форвард был оштрафован за неявку на предсезонный сбор на сумму порядка £ 300 тыс. (около € 330 тыс.), а если Диего продолжит игнорировать требования «Челси», общая сумма штрафа может составить около £ 3 млн.

«Челси» может оштрафовать Косту на £ 3 млн, если он не вернётся в Англию
Источник: ESPN.com.br Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Челси Диего Коста
Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
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