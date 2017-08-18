Кайоде, хотевший переехать в Россию, подписал контракт с «Жироной»

Нападающий «Аустрии» Оларенваджу Кайоде подписал контракт с испанской «Жироной» и будет выступать в команде на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.
Права на Кайоде принадлежат английскому «Манчестер Сити». Ранее сообщалось о желании футболиста выступать в России, а также о возможных переговорах представителя Кайоде с ЦСКА и «Локомотивом».
В «Аустрии» Оларенваджу выступал с 2015 года, принял участие в 85 матчах во всех турнирах и забил 37 голов и отдал 18 результативных передач. 17 его мячей пришлись на прошлый сезон.
Агент: Кайоде хочет в Россию, но приоритетная страна та, что заплатит больше