Дракслер может перейти из ПСЖ в «Арсенал» за £ 32 млн

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может перебраться в лондонский «Арсенал», сообщает The Times.
«Канониры» уже несколько раз пытались заполучить Дракслера ещё с тех пор, как он выступал в составе «Шальке-04», а прошлым летом не сошлись с «ПСЖ» в цене. Сейчас французский клуб согласен отпустить немца в Лондон за £ 32 млн.
Также в СМИ сообщается, что агент Дракслера предложил услуги своего подопечного «Барселоне», но из-за нежелания каталонцев сотрудничать с «ПСЖ», переманившему к себе бразильца Неймара, этот трансфер, скорее всего, не состоится. Помимо «Арсенала» интерес к Юлиану проявляют «Милан» и дортмундская «Боруссия», ищущая замену Усману Дембеле, который с большой долей вероятности переберётся в «Барселону».