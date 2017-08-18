Гвардиола: «Эвертон» приобрёл хороших игроков, это одна из лучших команд АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 2-го тура АПЛ с «Эвертоном». Встреча состоится 21 августа и пройдёт в Манчестере. Также специалист поделился мнением о теракте в Испании.
«Мы переживаем за всех пострадавших во вчерашней трагедии. Барселона воспрянет и докажет ещё раз, как прекрасна Каталония. Что касается матча, то у «Эвертона» сильная команда, и клуб приобрёл хороших игроков в этом сезоне. Без сомнения, это одна из лучших команд АПЛ.
Гюндоган вернулся в строй, Менди ещё не полностью восстановился, но скоро будет с нами, как и Фабиан Делф. Гюндоган тренируется без каких-либо проблем, но мы должны быть уверены, что он полностью восстановил игровую форму.
Трансферы? Посмотрим, как завершится трансферный сезон. Я знаю, как работает клуб: перемены возможны. Я считаю своих игроков лучшими: посмотрим, что ещё нужно сделать для укрепления команды», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».