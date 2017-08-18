«Динамо» дозаявило Цаллагова на матчи чемпионата России

Полузащитник Ибрагим Цаллагов официально заявлен за московское «Динамо». Об этом говорится на официальной странице столичной команды в «Твиттере».
Футболист в начале августа был арендован у «Зенита», но «Динамо» не смогло заявить хавбека из-за запрета на регистрацию игроков. Сегодня, 18 августа, запрет был снят. В «Динамо» Цаллагов, как сообщалось ранее, будет играть под 15-м номером.
26-летний футболист может сыграть сразу на трёх позициях – справа и слева в защите, а также в опорной зоне полузащиты.
С московского «Динамо» снят запрет на регистрацию новых футболистов