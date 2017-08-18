Новичок «Урала» Бумаль не поможет команде в ближайшем матче с ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал переход в команду 24-летнего камерунского полузащитника Петрюса Бумаля. Игрок уже заявлен «Уралом» на нынешний сезон РФПЛ под номером 13, но против ЦСКА в 7-м туре РФПЛ сыграть не сможет.
«Дня три назад подписали контракт с Бумалем Петрусом, сегодня он был уже заявлен. Наш селекционный отдел давно его вёл. Сейчас улетел получать рабочую визу, поэтому в ближайшей игре сыграть не успеет. Но через матч уже выйдет на поле», — сказал Иванов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Матч «Урал» — ЦСКА состоится 19 августа. Начало — в 15:00 мск.
«Урал» заявил камерунского полузащитника