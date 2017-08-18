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Новичок «Урала» Бумаль не поможет команде в ближайшем матче с ЦСКА

18 августа 2017, пятница. 17:06 Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал переход в команду 24-летнего камерунского полузащитника Петрюса Бумаля. Игрок уже заявлен «Уралом» на нынешний сезон РФПЛ под номером 13, но против ЦСКА в 7-м туре РФПЛ сыграть не сможет.

«Дня три назад подписали контракт с Бумалем Петрусом, сегодня он был уже заявлен. Наш селекционный отдел давно его вёл. Сейчас улетел получать рабочую визу, поэтому в ближайшей игре сыграть не успеет. Но через матч уже выйдет на поле», — сказал Иванов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Матч «Урал» — ЦСКА состоится 19 августа. Начало — в 15:00 мск.

«Урал» заявил камерунского полузащитника
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Урал Григорий Иванов
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18 августа 2017, пятница
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