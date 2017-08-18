Сборная России со счётом 3:2 победила Бразилию в матче Универсиады-2017

Сборная России со счётом 3:2 победила команду Бразилии в матче группового этапа футбольного турнира Универсиады 2017 года, которая проходит в Тайбэе.
В составе россиян голами отличились Иван Сергеев (15-я минута), Аким Устинов (68-я) и Евгений Иващенко (95-я). У бразильцев голы забили Даниэл Оливейра де Паули (79-я минута) и Тьяго Родригес дос Реис (88-я). Стоит отметить, что победный гол сборная России забила вдесятером — за 10 минут до конца основного времени красную карточку получил Валерий Поляков.
В следующем матче на Универсиаде россияне 21 августа сыграют с командой Италии. Бразилия в этот же день встретится со сборной США.
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