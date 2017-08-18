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Бакайоко может дебютировать за «Челси» в матче с «Тоттенхэмом»

18 августа 2017, пятница. 17:49 Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что новичок Тьемуа Бакайоко может дебютировать за синих в матче второго тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (20 августа). При этом точно не сыграет всё ещё восстанавливающийся после травмы Эден Азар, а участие Педро находится под вопросом.

«Азар восстанавливается, но для полного восстановления ему нужно больше времени. Мы должны проявлять терпение в отношении него и стараться делать всё максимально возможное для него. По поводу Бакайоко – он очень хорошо прогрессирует. Он не на пике физической формы, но претендовать на то, чтобы сыграть в этом матче, может.

Ситуация в данный момент непростая. Эта ситуация может вынудить меня принять другое решение. На данный момент некоторые игроки не готовы на все 100 процентов физически. Мората также является ещё одним новичком команды, которому нужно продолжать работать, прогрессировать и набирать необходимую физическую форму.

Мне предстоит принять сложное решение. Но Бакайоко может претендовать на попадание в состав в матче с «Тоттенхэмом», почему нет. По поводу Педро – сегодня он тренировался с нами и ощущал боль в голеностопе. Я не знаю насчёт Педро. У него очень сложная ситуация. Не знаю, попадёт ли он в заявку на матч в воскресенье», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».

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Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Теги
Тоттенхэм Хотспур Челси Антонио Конте Педро Родригес Тьемуа Бакайоко Эден Азар Травмы — футбол
Новости. Футбол
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