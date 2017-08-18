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Моуринью: «Манчестер Юнайтед» — не команда-мечта и не фаворит в борьбе за титул

18 августа 2017, пятница. 18:08 Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что его команда не является фаворитом в борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге.

«Я слишком опытен, чтобы потерять голову после победы над «Вест Хэмом» со счётом 4:0 в первом туре и думать о том, что такой результат сделал нас лучшей командой в стране, фаворитом или командой-мечтой. «Манчестер Юнайтед» не является командой-мечтой и фаворитом в борьбе за титул. У нас просто команда с большей уверенностью, чем в прошлом сезоне. У нас больше радости, спокойствия и времени для работы. Сейчас я спокоен. Мне многое понравилось в матче с «Вест Хэмом» в прошлом туре. Однако у нас нет задачи повторять счёт 4:0 в следующих матчах, потому что в Премьер-лиге сделать это нелегко, а есть задача повторить ту же игру в исполнении нашей команды», — цитирует Моуринью The Telegraph.

Моуринью: есть предпосылки, что в этом сезоне «МЮ» станет сильнее, чем в прошлом
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью
Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
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