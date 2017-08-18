«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за £ 118 млн

Английский «Ливерпуль» отклонил третье предложение от испанской «Барселоны» по поводу возможного трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Sky Sports со ссылкой на источник.
По информации издания, каталонский клуб предложил £ 118 млн (около € 129 млн) за трансфер бразильского хавбека, но получил от мерсисайдцев отказ.
Ранее генеральный менеджер «Барселоны» Пеп Сегура заявил, что каталонский клуб близок к приобретению Коутиньо, но «Ливерпуль» эту информацию опроверг. Также появлялась информации о том, что испанский клуб заплатит € 300 млн за трансферы Коутиньо и нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле.
«Барселона» заплатит за Коутиньо и Дембеле € 300 млн