Представитель Гасанова: Шамиль имел варианты из Турции, Норвегии, Кипра и Дании

Джамал Акаев, представитель защитника Шамиля Гасанова, прокомментировал переход бывшего игрока «Анжи» в норвежский «Тромсё».
«Пару недель назад Шамиль обратился с просьбой найти вариант за границей. Я активно подключился к поиску, и в скором времени были предложены варианты из Турции, Норвегии, Кипра и Дании. Так как наибольшую заинтересованность в Гасанове проявили в «Тромсё», мы решили сделать выбор в пользу этого клуба.
Сегодня он получил разрешение на работу в Норвегии и имеет хорошие шансы сыграть в воскресном матче с «Олесунном». Коллектив его хорошо встретил, а с адаптацией и бытовыми моментами помогает Отто Фредериксон, который играл в «Спартаке» из Нальчика и хорошо говорит по-русски», — сказал Акаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».