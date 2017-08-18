Уткин: «Барселоне» будет очень трудно в матче с «Бетисом» из-за траура

Спортивный телекомментатор Василий Уткин, который будет работать на трансляциях матчей чемпионата Испании в социальной платформе «ВКонтакте», выразил мнение, что «Барселоне» придётся нелегко в домашнем матче 1-го туры Примеры с «Бетисом» (20 августа) из-за траура в связи с терактом в столице Каталонии.
«Думаю, «Барселоне» будет очень трудно в предстоящем матче из-за траура. Такие вещи накладывают определённый отпечаток. Помню, как играл в «Что? Где? Когда?», а накануне разбился самолёт с польским президентом под Смоленском. И хотя там не было ни моих родственников, ни близких людей, но для меня это была трагедия. Была очень тягостная атмосфера, и мы проиграли с очень тяжёлым настроением. В такие дни это очень сложно. В остальном никаких ощущений не испытываю: это надо в себе убивать, чтобы комментировать не собственные ощущения, а ту игру, которая нас ждёт», — сказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.