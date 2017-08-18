Представитель «Телеспорта»: думаю, матчи Примеры появятся и в эфире

Заместитель генерального директора компании «Телеспорт» Александр Вайнштейн рассказал о приобретении прав на трансляции матчей чемпионата Испании. Ранее стало известно, что «Телеспорт» совместно с «ВКонтакте» будет показывать Примеру в России.
«Права приобретены более чем на два сезона. Мы ведём переговоры с нашими партнёрами, в том числе и с «Матч ТВ», и с учётом статуса Ла Лиги я думаю, что матчи появятся в ближайшее время и в эфире. «Телеспорт» заплатил адекватную стоимость за права с учётом срока контракта и потенциального внимания со стороны аудитории», — цитирует Вайнштейна РБК.
«Соглашение с «ВКонтакте» предусматривает, что в дальнейшем мы сможем продавать рекламу во время трансляции. Охват социальной сети позволит нам получить максимальный трафик и привлечь внимание аудитории. Матчи будут транслироваться и на других платформах, эксклюзива у «ВКонтакте» нет», — сообщил руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов.