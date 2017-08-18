Эмери: Матюиди был сердцем «ПСЖ» в ключевые моменты сезона

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал уход полузащитника Блеза Матюиди в «Ювентус». Сумма трансфера составила € 30,5 млн с учётом бонусов.
«Мы были очень довольны Матюиди. Он был важным игроком команды, её сердцем в ключевые моменты прошлого сезона, да и в целом в карьере в составе „ПСЖ“. Он искал хороший вызов и нашёл его в другой команде. Поэтому я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он продолжит прогрессировать. Мы продолжим следовать тем же курсом. У нас есть молодые игроки, которые хотят расти, такие как Рабио, Нкунку и другие», — приводит слова Эмери Football Italia.
«Ювентус» объявил о переходе Матюиди за € 30,5 млн с учётом бонусов